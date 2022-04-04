الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بتفيذ أعمال وحشية في أوكرانيا

أدان الاتحاد الأوروبي روسيا لتنفيذها أعمال وحشية في عدة بلدات أوكرانية، قائلا إن الاتحاد سوف يعمل" على سبيل الاستعجال " على فرض عقوبات إضافية على موسكو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتحاد قال في بيان مشترك اليوم الاثنين أن "السلطات الروسية مسؤولة عن هذه الاعمال الوحشية، التي تم ارتكابها أثناء سيطرتها على المنطقة"، مضيفا أن بروكسل سوف تساعد أوكرانيا في جمع وحفظ الأدلة التي تشير لارتكاب جرائم حرب.

وتدفع بعض الحكومات الأوروبية الاتحاد لفرض عقوبات جديدة سريعا ردا على التقارير التي تفيد بقيام القوات الروسية بإعدام مدنيين غير مسلحين في شمال أوكرانيا.