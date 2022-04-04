أوكرانيا: مقتل 161 طفلًا جراء الهجمات الروسية منذ بدء الحرب

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل 161 طفلًا جراء الهجمات الروسية منذ انطلاق الحرب.

وذكرت النيابة العامة الأوكرانية في بيان أوردته وسائل إعلام، أنّ 869 مؤسسة تعليمية تضررت جراء قصف الجيش الروسي، 83 منها دمر بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الروسية أدت إلى مقتل 161 طفلًا وإصابة 264 آخرين منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني، أنه تمكن من قتل 40 جنديا روسيا وتدمير نحو 50 آلية عسكرية خلال الاشتباكات التي دارت في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح الجيش الأوكراني في بيان، أنه صدّ 4 هجمات للقوات الروسية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف البيان أن من بين الآليات الروسية المدمرة، مقاتلتان من طراز سو-34 وسو-35 ومروحية.