البرلمان العراقي يدعو إلى تشكيل هيئة عليـا لإدارة ملف المياه في البلاد

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دعا حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي اليوم الاثنين، الحكومة إلى تشكيل هيئة عليـا لمتابعة وإدارة ملف المياه في البلاد بصورة فاعلة من أعلى المستويات.

وطالب الزاملي، خلال لقائه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في مقر البرلمان، بتدخل الحكومة والبرلمان "المباشر لمخاطبة دول الجوار وممارسة الضغط عليها لزيادة حصص العراق المائية وإطلاقها في القريب العاجل"، حسب بيان للبرلمان العراقي.

وحذر من أن أي إهمال أو تأخير بإدارة ملف المياه في البلاد سينتج عنه عواقب وخيمة تهدد حياة الشعب العراقي وتضر بالمصالح المشتركة لاسيما الاقتصادية مع دول الجوار" .

وشدد الزاملي على ضرورة التحرك الجاد لمنع الاستنزاف الجائر للمخزون الاستراتيجي المائي من خلال منع التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية في بغداد وباقي المحافظات، وتفعيل بروتوكول التعاون في نهر دجلة مع تركيا، وإنشاء المركز البحثي المشترك لتحديد الحصص المائية لنهري دجلة والفرات.

وكشف الزاملي عن أن البرلمان العراقي يعتزم القيام بتحرك نيابي جاد لتحديد أسباب أزمة المياه وسبل معالجتها ، وتقديم الدعم اللازم لوزارة الموارد المائية من زيادة التخصيصات المالية في الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي بما يسهم في نجاح إدارة هذا الملف الحيوي والخطير.

ودعا الحكومة العراقية إلى جعل ملف المياه على سلم أولويات أي اتفاقيات مستقبلية مع دول الجوار.



