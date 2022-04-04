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يجب على فريق فرايبورج الألماني لكرة القدم، أن يقرر اليوم الاثنين، ما إذا كان سيتقدم باستئناف على خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ يوم السبت الماضي في الدوري (بوندسليجا)، بعد أن أشرك حامل اللقب 12 لاعبا لفترة قصيرة في المباراة عقب عملية استبدال فاشلة.

وأوضح متحدث رسمي باسم الاتحاد الألماني أنه يجب تقديم الاستئناف ليس خلال 48 ساعة من المباراة ولكن في غضون يومين تقويميين كاملين.

وهذا يعني أن لدى فرايبورج حتى منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش) كي يقدم استئنافا مكتوبا.

وفاز بايرن 4 / 1 على فرايبورج ولكنه لعب لعدة ثوان بـ12 لاعبا حيث لم يخرج كينجسلي كومان من الملعب كما كان مقررا في تدبيل مزدوج في الدقيقة 86.

وحدث الإرتباك بعدما ظهر رقم القميص السابق لكومان بدلا من ظهور رقمه الحالي 11. وكان بايرن متقدما 3 / 1 حينها.

ولن يتخذ اتحاد الكرة الألماني أي قرار إذا قرر فرايبورج عدم التقدم باستئناف.