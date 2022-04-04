 عبد الحفيظ يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع بن شرقي وموقف كهربا - بوابة الشروق
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عبد الحفيظ يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع بن شرقي وموقف كهربا

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 5:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 5:14 ص

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، موقف ناديه من التعاقد مع أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، والذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر قناة "الحدث اليوم": «ما زلنا في بداية الموسم، لا يجب الحديث عن بن شرقي أو كهربا أو أي لاعب آخر، كل وقت له الحديث الخاص به».

وأضاف: «لدينا مباراة الاتحاد في الدوري، محمد عبدالمنعم يقترب من التواجد بالقائمة، وصلاح محسن يقترب من العودة ونتعامل مع الإصابات بشكل جيد جدا، ولكن ربيع مازال أمامه بعض الوقت».

وأتم: «القلق حاليا من اسم الحكم قبل بداية المباريات المقبلة بدوري أبطال إفريقيا، وتعرضنا لأخطاء في الفترة الأخيرة صعبة وتحدد مستوى التنافس في جميع المسابقات».


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