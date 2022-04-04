على أرض مصر كثير من الأبنية التي تعبر عن العراقة والتاريخ، وشكّلت من خلال أساليبها الفنية المختلفة متحفا مفتوحا يمكنك من خلاله التعرف على الطراز المعماري الفني لهذه الحقبة الزمنية.

وفي سلسلة من الحلقات المستمرة خلال شهر رمضان، نغوص في عالم من الفنون تَشكّل على أرض مصر، نتعرف على طرزها المعمارية وقصص نشأتها، ونستكشف عوالمها الفنية البديعة، في رحلة عبر التاريخ، من خلال كتاب "قصور مصر"، للكاتبة سهير عبدالحميد.

تقول الكاتبة في مقدمة كتابها: "قصور مصر تاريخ لا يزال حيا، لأنها ليست مجرد أمكنة وجدران وشوارع، إنما هي سجل يخلد أسماء وشخوصا وأحداثا، رمز لنمط عمارة ساد وظروف عصر وثقافة مجتمع تقلبت عليها السنون، وظلت تحمل شيئا من توقيعه لا يزال محفورا في ومضة هنا وأخرى هناك".

القصران التوأمان.. شيدا لخدمة العلم

لازلنا في القاهرة، لكن ليس في حي السيدة زينب كما كنا في الحلقة السابقة، وإنما في رمسيس، حيث الزحام والضوضاء الشديدة التي ربما تمنعنا أحيانًا أن نرى جمال هذه المنطقة من القاهرة، وما تضمه من أماكن تراثية، واليوم مع القصرين التوأمين في شارع الملكة نازلي.

أمر الأمير فؤاد الأول بإقامة القصرين في مطلع القرن الـ20، الأول بُني ليكون مقرا للجمعية الملكية للإحصاء والتشريع، التي ما زالت واجهتها تحمل الاسم نفسه والشعار الملكي جزء من وعي الجمعية بأهمية بصمات التاريخ، وكان يرأسها الأمير فؤاد الأول، والثاني في نفس الشارع كان مقرا للجمعية المصرية لعلم الحشرات، وهما يشتركان في النظام والنقوش والأبليكات والمصابيح الأثرية ذاتها، والقاعة المخصصة للمحاضرات، فهم متطابقان وكأنهما كتلة واحدة.

كانت تصدر الجمعية الملكية مجلة علمية متخصصة في العلوم باللغة الفرنسية تحت اسم "مصر المعاصرة"، وكان أول أعدادها عام 1913، ونشاطها تلخص في تنشيط المباحث النظرية والعلمية المتعلقة بالعلوم الاقتصادية والقانونية من خلال تنظيم دروس ومحاضرات مناقشات تتعلق بهذه المجالات، والقيام بنشر المؤلفات أو الرسائل المتعلقة بأنشطتها، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وفتح المسابقات ومنح الإعانات.

وتعمل هذه الجمعية حتى الآن، ومستمرة في أنشطتها، تصدر مجلة ربع سنوية، وتعقد مؤتمرين في السنة، للشؤون الاقتصادية والقانونية، وموسم ثقافي ممتد من مايو حتى أكتوبر من كل عام.

تروي الكاتبة أن عند زيارتها للمبنى شاهدت رخام الأرضيات الأصلي والنجف والأبليكات والفوانيس التي تزين المبنى المكون من طابقين، والشماعات نفسها المصنوعة من خشب الأرو -كان البكوات يضعون عليها العصا والطربوش- وغيرها من التفاصيل التراثية.

أما المبنى الثاني تغير بعض الشيء، وكان يضم أقدم جمعية حشرات في العالم، وأهم ما يميزها متحف الحشرات الذي احتفظ بالصناديق الخشبية المخصصة لحفظ مختلف أنواع الحشرات بطريقة علمية منظمة، وضم هذا المكان 70 ألف عينة حشرية تمثل 4000 نوع من الحشرات، فراشات وأنواع من الذباب والجعل المقدس (الجعران) محفوظة بشكل منظم منذ نحو قرن مضى، وأيضا مجموعات تمثل البيئة الحشرية لكل من لبنان وسوريا والسودان وليبيا وإنجلترا.

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