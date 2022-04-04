خاص لـ«الشروق»: تفاصيل اتفاق «القيادة الموحدة» بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان

وقع قادة الحكومة والمعارضة في جنوب السودان على اتفاق يقضي بحل الخلافات حول القيادة الموحدة في بند الترتيبات الأمنية باتفاق السلام المنشط، مساء أمس، الأحد.

وقال نص الاتفاق الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه إنه تأسيساً على العلاقات التاريخية بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان، وإنطلاقاً من الجهود الحثيثة المبذولة من القيادة العليا لجمهورية السودان لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلدين الشقيقين بصفةً خاصة، وكافة دول الإقليم، انخرطت الوساطة السودانية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة بغرض التوصل إلى صيغة موحدة لتوحيد القيادة العليا للقوات، اتفقت الأطراف تتويجاً للمساعى الحثيثة والصادقة لحكومة السودان والقيادة في جنوب السودان، ومن ثم تم الاتفاق على عدة بنود، هم "مقترح بتوحيد القيادة العليا للقوات، ومصفوفة لرسم مسار المرحلة المقبلة للترتيبات الأمنية".

ويُعد السودان الضامن الرئيسي لاتفاق سلام جنوب السودان، الذي وقع بين الفرقاء عام 2018 لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد، ومن ثم سعى لإحتواء الأزمة عبر تقديم مقترح يرضي جميع الأطراف تخوفاً من إنزلاق الدولة للحرب الأهلية مجدداً، وبالرغم من تعثر المشاورات على مدار الأيام الماضية، إلا أن الرئيس كير كان حريصاً على عدم توتر الوضع في جنوب السودان، ومن ثم قام بتقديم بعض التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق - حسب ما ذكر لـ "الشروق" مصدر دبلوماسي جنوب سوداني رفيع المستوى.

من جانبه، قال وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، أن الأطراف توافقت على مقترح قدمه السودان منذ أغسطس الماضي وجرى حوله نقاش طويل، مبينًا أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه راعى روح ونص اتفاقية السلام المنشطة، مشيرًا إلى إنه تضمن خارطة طريق ومصفوفة زمنية للتنفيذ، مشيدًا بحكمة الأطراف كافة، خاصة الرئيس كير الذى تحلى بالصبر وسعة الصدر وقدم تنازلات لمصلحة الشعب، داعيًا الحكومة الى التوجه نحو التنمية والخدمات.

ونصت مصفوفة الاتفاق لرسم مسار المرحلة المقبلة للترتيبات الأمنية، والتي تضمن 12 بند، على الآتي:

أولاً: "تخصيص الوظائف للحركة الشعبية في المعارضة وتحالف المعارضة (سوا) على أن يتم ذلك عبر إصدار مرسوم جمهوري، في مدة أسبوع".

ثانياً: وظائف توحيد القيادة، على أن يتم تقديم الأسماء لشغل الوظائف المتفق عليها، ويتولى تنفي1 لك "الحركة الشعبية في المعارضة وتحالف (سوا) في مدة أسبوع، مع التأكيد على احترام قوائم أسماء المرشحين لهيئة القيادة ومدراء إدارات القوات المختلفة المقدمة من الأطراف مع مراعات المعايير والكفاءة".

ثالثاً: تفعيل آليات اتفاقية السلام المنشطة، عبر عودة ممثلي الحركة الشعبية في المعارضة إلى مختلف الآليات المتعلقة باتفاقية السلام واستئناف نشاطهم، وينفذ ذلك عبر الحركة الشعبية في المعارضة، ويتم تنفيذ ذلك بمجرد التوقيع على الاتفاق، مع ضرورة رصد الخروقات لوقف إطلاق النار، وتأكيد وقف العدائيات، وتمويل تنفيذ الاتفاقية".

رابعاً: تخريج وتوزيع القوات، عبر استكمال إجراءات التخريج وكذلك نشر وتوزيع القوات، وينفذ ذلك عبر مجلس الدفاع المشترك، في فترة لا تتعدى شهرين".

خامساً: التجهيز للدفعة الثانية للقوات الموحدة، عبر استكمال التجهيز ووصول قوات الدفعة الثانية لمعسكرات التدريب، وينفذ عبر مجلس الدفاع المشترك، خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع".

سادساً: العدائيات، التأكيد على الالتزام التام باتفاقيتي وقف العدائيات الموقعة في 21 سبتمبر عام 2017، ووقف إطلاق النار الموقعة في 27 يونيو عام 2018، على أن يكون تنفيذ ذلك البند مسوؤلية جميع الأطراف، منذ تاريخ التوقيع، مع مراعاة منع الاعتقال التحفظي، ووقف الهجمات المتبادلة، والتأكيد على ما ورد في نص الاتفاقية المنشطة فيما يلي عدم تشجيع الانشقاقات بين أطراف الاتفاقية، وكذلك ضرورة مساءلة الأطراف المخالفة".

سابعاً: التصعيد الإعلامي، حيث شدد على وقف الحملات الإعلامية العدائية، على أن يكون تنفيذ ذلك البند مسوؤلية جميع الأطراف، منذ تاريخ التوقيع، مع ضرورة مساءلة الأطراف المخالفة".

ثامناً: بناء الثقة بين الأطراف، عبر عقد اجتماعات راتبة بيم الرئيس والنائب الأول ونواب الرئيس، أسبوعياً".

تاسعاً: وظائف مدراء إدارات مساعدي رئيس الأركان وجميع مديري إدارات القوات النظامية الأخرى، عبر تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف لتقسيم تلك الوظائف، على أن ينفذ ذلك عبر جميع الأطراف المعنية مع الاستعانة بالوساطة السودانية إذا دعت الضرورة، في مدة أسبوع منذ تشكيل هيئة القيادة الموحدة، علماً بأن يشمل توزيع الوظائف بالداخل وخارج البلاد حسب النسبة المعمول بها في توزيع هيئة القيادة".

عاشراً: صرف رواتب أفراد المعارضة المتواجدين بمراكز التدريب، عبر تعميم تلك الرواتب بمعسكرات التدريب وتوفير التعيينات والأدوية، وينفذ ذلك عبر اللجنة القومية الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية، مع ضرورة تنفيذها فوراً".

الحادي عشر: تمثيل المعارضة في اللجنة الأمنية الفنية، عبر تعديل القانون المتعلق بتكوين اللجنة الأمنية بصورة تسمح بتمثيل المعارضة في تلك اللجنة، على أن ينفذ ذلك جميع الأطراف".

الثاني عشر: المزامنة والتنسيق، عبر عقد ورش للقيادات الموحدة للقوات النظامية في العاصمة السودانية "الخرطوم" بالتنسيق مع لجنة الوساطة، على أن ينفذ ذلك من أطراف الاتفاق والوساطة أيضاً وذلك عقب أسبوعين من إصدار المراسيم الخاصة بذلك".

وقد وقع "مقترح الخرطوم" الحكومة من جهة، والمعارضة فصيلي الدكتور رياك مشار وحسين عبد الباقي (تحالف سوا) بالقصر الرئاسي في العاصمة "جوبا".

ووقع نيابة عن الطرف الحكومي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، وعن الحركة الشعبية المعارضة بقيادة مشار، مارتن ابوجا، فيما وقع عن تحالف سوا بقيادة حسين عبد الباقي، خالد بطرس وعن حكومة السودان وقع وزير الدفاع المكلف اللواء ياسين إبراهيم ياسين.

فيما شهد مراسم التوقيع رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، ونائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ إتفاقية السلام المنشطة لجنوب السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو ، والنائب الاول لجمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، ونائب الرئيس حسين عبد الباقي، فضلًا عن حضور عدد من الوزراء والقيادات العسكرية من الأطراف الموقعة.

يذكر أن جنوب السودان شهدت الفترة الماضية، خلافات وتوترات سياسية مجدداً، بسبب الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول "القيادة الموحدة" والتي تُعد رمانة الميزان في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام المنشط الذي وقع بين الفرقاء عام 2018 لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.