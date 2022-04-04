المصري يصرف مكافآت الكونفدرالية ويطالب اللاعبين بغلق صفحة مازيمبي

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طالب رئيس المصري سمير حلبية لاعبي الفريق الأول بالنادي وجهازهم الفني بإغلاق ملف الهزيمة أمام مازيمبي، أمس، للتركيز في المهام المحلية والإفريقية الصعبة المقبلة أمام الإسماعيلي والأهلي والفريق الإفريقي طرف لقاء دور الثمانية في بطولة الكونفدرالية.

وأبلغ «حلبية» رئيس البعثة محمد سلامة بقرار الإدارة صرف مكافئتي الفوز على أوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني ومكافأة التأهل لدور الثمانية تحفيزًا للجميع للفوز باللقاءات المصيرية المقبلة.

والتمس رئيس المصري العذر للاعبين وجهازهم الفني بعد الهزيمة بهدفين أمام مازيمبي اليوم بالكونغو، مشيرًا لتقدير الإدارة والمشجعين لظروف اللعب أثناء الصيام والأجواء الساخنة التي أحاطت بالمباراة بعد حضور 15 ألف مشجع.

وتربع مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية على صدارة المجموعة الثالثة بعد انتهاء مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية)، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه المصري البورسعيدي، أمس الأحد، في الجولة الأخيرة للمجموعة.

وينتظر مازيمبي مواجهة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى بدور الثمانية، فيما يواجه المصري أحد المتصدرين.