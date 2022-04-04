القوى العاملة: تعيين 25 شابا واستخراج 700 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة بكفر الشيخ

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 25 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1067 شاباً.

وأعلن ذلك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن المديرية قامت باستخراج 700 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، بصرف منح للرعاية الصحية لـ17 عاملا بمبلغ 47 ألف جنيه.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ136 منها لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 137 منشأة انتهت بتحرير 39 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 16 لجنة تراخيص ومنح 17 رخصة.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.