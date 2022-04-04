تايلاند تسجل 24 ألفا و892 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت وزارة الصحة التايلاندية، 24 ألفا و892 إصابة و97 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و736 ألفا و487 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 25 ألفا و512 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و454 ألفا و308 حالات حتى الآن بعد تسجيل تعافي 27 ألفا و254 حالة خلال الساعات الماضية.

وقامت تايلاند بتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.