بنك انجلترا: معدل التضخم المستهدف قد لا يتحقق بسبب الحرب في أوكرانيا



ذكر نائب محافظ بنك انجلترا جون كونليف أنه يوجد خطر في أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى عدم بلوغ هدف التضخم للبنك المركزي بالمملكة المتحدة، على الرغم من أن السياسة النقدية ربما لا تزال في حاجة إلى التشديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



وقال عضو لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا إنه ينبغي على المسؤولين توخي اليقظة بدرجة أكبر في مراقبة مدى تأثير أسعار السلع على الاقتصاد، موضحا أنه لا يوجد الآن دليل قوي على توقعات بارتفاع التضخم بشكل مستمر.



هذه التصريحات تساعد في تفسير لماذا صوت كونليف بمفرده في لجنة السياسة النقدية ،المؤلفة من تسعة أعضاء، على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، عندما صوت بقية زملائه لصالح إجراء زيادة ثالثة في سعر الإقراض القياسي.



وأوضح نائب محافظ بنك انجلترا أن الخطر الرئيسي على النظام المصرفي يكمن في ارتفاع أسعار السلع ،وتقلبها بصورة كبيرة.