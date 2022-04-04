وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ مواطن بمحافظة القاهرة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوازرة بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء تشير إلي وجود مواطن في العقد الخامس من العمر بلا مأوى بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن ليس لديه القدرة على الحركة بسبب وجود غرغرينا بالساق والقدم، علما بأن المواطن يتنقل مستخدما كرسي متحرك.

وفي هذا الإطار تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالتوجه إلى موقع الشكوى، علما بأنه قد تم العثور على المواطن في حالة إعياء شديد، وعليه تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع مدير مستشفى شبرا العام، وكذا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بشأن نقل المواطن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الحالة الصحية، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي، فقد تولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلي إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.