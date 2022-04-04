سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تهديده بتقديم استقالته بسبب تدخلات من أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة قبل تولي مجلس إدارة منتخب.

وقال البدري في حواره مع قناة المحور: «من يقول اني كنت مشغول ظالم لأن جهازي الفني ظلم بشكل كبير».

واضاف: «في أكثر من مرة طلبت تأجيل مباريات الدوري وطلبات محلية أخرى تخدم منتخب مصر».

وأكمل: «كل تفكيري كان في منتخب مصر ومصلحتها ومصلحة الفرق التانية بشكل علمي لأن الجداول كانت توضع بشكل عشوائي».

وواصل البدري: «كل تجمعاتي مع المنتخب كانت قبل اي مباراة بثلاثة أيام بسبب مباريات الدوري وفي مرة كان هناك قرار بوضع مباراة كأس مصر في الوسط وهددت بالاستقالة وقتها».

واتم: «من اتخذ قرار برحيلي له مصلحة بالتأكيد من أجل مصالح أخرى، في فترتي كانت هناك تدخلات كثيرة ورفضتها مثل شكل وتقييم الجهاز الفني وتدخلات ادارية».