 الدول العربية تدافع عن مصالحها.. أبو الغيط يوضح موقف الجامعة من العقوبات الغربية على روسيا - بوابة الشروق
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الدول العربية تدافع عن مصالحها.. أبو الغيط يوضح موقف الجامعة من العقوبات الغربية على روسيا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 7:44 م


أجاب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن مدى تفاعل الجامعة العربية مع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا؛ بسبب حربها التي شنتها على أوكرانيا، منذ 24 فبراير الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، مساء الاثنين: «فيما يتعلق بتفاعل الجامعة تجاه العقوبات من الجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي، يجب أن نعترف أن الدول العربية لديها مصالح يتم الدفاع عنها، من وجهة نظر كل دولة عربية على حدة».

وتابع: «الدول العربية وإن كانت تلتزم بقواعد محددة للتعامل، ولكن كل شيء ينظر له من خلال إطار الأمم المتحدة، المتمثل في مجلس الأمن والجمعية العامة».

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