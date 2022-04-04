الأهلي يتسلح بتاريخه قبل المواجهات المحتملة بربع نهائي دوري الأبطال

خطف النادي الأهلي بطاقة التأهل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني بالأمس الأحد.

وحقق الأهلي فوزا غاليا بالأمس الأحد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي في حاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حسم التأهل، واحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة الأولى التي تصدرها صن داونز برصيد 16 نقطة.

وتنص لائحة قرعة دور الربع النهائي على أن يلتقي وصيف كل مجموعة مع المتصدر والا يلتقي الفريقين من نفس المجموعة مجددا في هذا الدور.

وبالتالي سيواجه الأهلي الترجي التونسي أو الرجاء أو الوداد المغربيان.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات كلا منهم سنجد أن مشوار الأهلي الافريقي طويل ومميز أمام الفرق العربية.

الترجي التونسي

التقى الأهلي مع الترجي التونسي في 22 مباراة، من بينها 20 مواجهة في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين فقط في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، وحقق الفريق الأحمر الفوز في 10 مناسبات وكان التعادل حاضرا في 8 مباريات، فيما حقق الترجي الفوز في4 لقاءات.

وزار الأهلي شباك الترجي في 26 مناسبة، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 15 هدفا. ويعد وليد سليمان هو الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين، بعد أن نجح في تسجيل 3 أهداف.

الرجاء المغربي

أما الرجاء المغربي فالتقى معه الأهلي في 9 مباريات، فاز الأحمر في 4 والأخضر في مواجهتين وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وأحرز الأحمر 31 هدفا فيما استقبلت شباكه 22 مرة.

الوداد المغربي

ويعد الوداد المغربي أحد أهم الفرق التي يكتسح الأهلي المواجهات السابقة معه حيث التقى الفريقان في 10 مباريات حقق الفريق الأحمر الفوز في 4 لقاءات وتعادلا في مثلهم وفاز الوداد في مباراتين فقط، وسجل الفريق الأحمر 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.