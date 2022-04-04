إيران: لم نتلق ردا من الأمريكيين على مطالبنا حتى الآن

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الوضع الراهن في المحادثات النووية هو نتيجة عدم اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الاثنين :"مطالبنا واضحة للغاية، لكن لم نتلق أي رد جديد من الأمريكيين حتى الآن."

وشدد على أن بلاده "لا تربط بين مفاوضات فيينا وبين القضايا الإقليمية".

وقال: "واشنطن لم تتخذ قراراتها بعد في القضايا المتبقية، وهي مسؤولة عن توقف هذه المحادثات … الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير. ويجب على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها السياسي الخاص بشأن إحياء الاتفاق النووي".

وتشير تقارير إلى أن وضع الحرس الثوري هو نقطة الخلاف الرئيسية حاليا بين الجانبين، ومعروف أن الولايات المتحدة تدرج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وتطالب إيران بشطبه من القائمة.



