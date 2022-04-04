السعودية تشتري 625 ألف طن قمح من أوروبا والأمريكتين وأستراليا



أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الإثنين، أنها أتمت إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا.



وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم الإثنين، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن.



وأضاف الفارس أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال الفترة من أيلول/سبتمبر حتى تشرين ثان/نوفمبر 2022 .



وأوضح محافظ مؤسسة الحبوب السعودية "أنه بترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 6ر2 مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة كانون ثان/يناير- نوفمبر 2022" .