سميرة عبدالعزيز: مسلسل «وسط البلد» يفتح للمواهب الشابة أبواب النجاح

قالت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، إنها سعيدة بالمُشاركة في مُسلسل "وسط البلد"، مؤكدة أنها تجربة مُختلفة، ومن أبرز ما يُميزها أنها تُتيح الفرصة للكثير من المواهب الشابة لأن تخوض تجربة جديدة ومهمة وتفتح لهم أبواب النجاح.

وأوضحت "عبدالعزيز"، في تصريحت صحفية، أن شخصية "الجدة" التي تؤديها تمثل رصد لواقع ويوميات كثير من العائلات في منازلنا، وخصوصا الطبقات الوسطى، مشيرة إلى أن هناك تطورات كبيرة في الشخصية خلال حلقات شهر رمضان.

من جانبه، قال الفنان جمال عبدالناصر، إن من أبرز ما يُميز تجربة مُسلسل "وسط البلد"، هو رصده طبيعة حياة الطبقات الوسطى والشعبية في مصر، وفي رمضان تتابع الأحداث بصورة دقيقة التفاصيل اليومية في الحارة المصرية وكيف تعيش يومها والطقوس المختلفة التي نراها في حياتنا، مشيرا إلى أن طبيعة الصراعات بين العائلات الموجودة حاليا في الأحداث ستتواصل وتتداخل وتتشابك مما يخلق خطوط درامية إضافية تُثري الحلقات.

يشارك في حلقات "وسط البلد"، عدد من كبار النجوم، منهم سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، ويُشارك فيه أيضا مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون، وقد أشرف على التأليف ورشة الكاتب أمين جمال، ويتولى المُخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج مع المُخرجين زياد الوشاحى ومحمد أسامة، والمُسلسل من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الفني.

يُذكر أن الفنان حسين الجسمي يُغني تيترات "وسط البلد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود طلعت.

وتُعد "السوب أوبرا" أحد أضخم أنواع الإنتاجات التلفزيونية العالمية، وتُقدم إطار من الحلقات الدرامية التي تستمر لسنوات، وتُتابع الحياة اليومية للمًجتمع بصدق وشفافية عالية من خلال العلاقات الاجتماعية وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة، وغيرها من المشاعر الإنسانية والحياتية، وتتفاعل الحلقات مع الأحداث اليومية التي تقع بالفعل وتتقاطع معها وترصدها في قالب درامي شيق.