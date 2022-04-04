سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها لم تركز على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب علاقتها بالمطرب عمرو دياب (قبل انفصالهما).

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أدينا بندردش» مع شيرين عرفة، وبثّتها عبر حسابها على موقع إنستجرام: «أنا مش بعقّد الدنيا.. باخد الأمور بمبدأ عادي مش فارقة».

وأشارت إلى دخولها المستشفى بسبب صورة ساخرة منها شاهدتها خلال مهرجان الجونة، متابعة: «(الفنانة) ياسمين رئيس كانت قاعدة جمبي ولقيتها مسخسخة من الضحك.. وريتي صورة فيها تريقة عليا».

وأوضحت أنّ الأمر ضايقها كثيرًا للدرجة التي أدخلها المستشفى، وعقّبت: «كان نفسي في الفترة دي شكلي يبقى كويس، وكنت باخد أدوية تشيل المياه من الجسم بسبب مرضي إني بشوف نفسي جسمي تخين وعاوزة أخس.. أخدت الدواء ومشربتش مياه».

وذكرت أنّ كل هذه التراكمات سببت لها أزمة صحية استغرقت أسبوعًا.