لاعب منتخب السلاح بعد برونزية بطولة العالم : نافسنا على الذهبية

أكد أدهم معتز لاعب منتخب مصر للسلاح أن المنتخب المصري لعب من أجل الذهب ، وذلك بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم للشباب لسلاح السيف والتي تستضيفها دبي خلال الفترة من الفترة من 2 حتى 10 أبريل الجاري بمشاركة 34 منتخب .

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بنتيجة 45-40.

وقال أدهم معتز لاعب المنتخب المصري في تصريحات بعد التتويج بالبرونز على حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" لم يكن اليوم سيئًا و لعبنا من أجل الذهب.. ولكننا حققنا البرونز في النهاية."

وتابع قائلا :" في جميع الأحوال تحقيق البرونز أفضل من الخروج بدون تحقيق ميدالية... عمل رائع اليوم من كل الفريق والبطولة المقبلة سنحتفل بالذهب.."

وضمت قائمة الفريق المصري المشارك في البطولة كل من: أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام السداوي وإياد معروف.

جدير بالذكر أن شابات سلاح السيف حصلوا على المركز ال 17 وذلك بعد خسارتهم من منتخب اليابان بدور ال 32 بنتيجة 32-45.