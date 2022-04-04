غضب بورسعيدي من مسلسل «توبة»: إحنا مش بلطجية ونرتدي أشيك الملابس

أ‏ثار مسلسل "توبة" بطولة الفنان عمرو سعد، غضب سكان محافظة بورسعيد، الذين أبدوا استنكارهم الشديد من المشاهد والصور التي وصفت المجتمع البورسعيدي بشكل يتنافى مع الحقيقة.

وانتشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإيقاف العمل، إلى جانب مجموعة من الـ"هاشتاجات" مثل "البورسعيدية مش بلطجية"، "معندناش توكتوك واحد في بورسعيد"، و"بورسعيد رمز العزة والكرامة"، و"توبة لا يمثل بورسعيد".

كما أبدى أهالي بورسعيد غضبهم الشديد من حالة الانفلات الأخلاقي الذي ظهرت عليه الشخصيات البورسعيدية، سواء بالنسبة للسيدات أو الرجال، بخلاف الألفاظ الخادشة للحياء، كما اعترضوا على نقل صورة مزيفة لشوارع بورسعيد، حيث لم يقترب الديكور لا من قريب أو بعيد للمناطق الحقيقية بالمدينة الباسلة، وهو الديكور الذي تم بناءه في "بيروت"، حيث تم تصوير المسلسل بالكامل هناك.

كما رفضوا طريقة استعراض بيعهم لملابس البالة بالمسلسل، وطريقة حديث أهالي بورسعيد.

وكان للسيدات البورسعيدات نصيب كبير من حملة الغضب، حيث استنكرن إظهار السيدات في المسلسل يرتدين ملابس بعيدة عنهم تماما، وكتبت بعضهن على "فيسبوك": "السيدات البورسعيدات يرتدين أشيك الملابس، ولا تخرج واحدة منهن بملابس البيت للشارع، حتى في المناطق الشعبية".

يذكر أن المسلسل يذاع علي قناة mbc مصر، وهو بطولة عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، حسن أبو الروس، وانتصار، وهو من إخراج أحمد صالح.