لافروف: جاهزون لحوار صريح وليس مبنيا على القواعد المزيفة الغربية

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «مجرم حرب»، قائلًا إن «الساسة الغربيين كانوا وراء تدمير العراق وليبيا والتوغل في سوريا».

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا، مساء الاثنين: «سمعتم تعليقات من ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن ما يهمها موقف الشعب الروسي تجاه الرئيس وتجاه ما تقوم به القوات المسلحة الروسية».

وتابع: «الشعب يتفهم أن الحديث لا يدور حول أوكرانيا، بل أن الغرب بقيادة واشنطن هو نموذج من العالم أحادي القطب، ويبذل قصارى جهده للحفاظ على الأمر، وأن السيد الغربي يمكن أن يتصرف كيفما يريد، والباقي لا يستطيع بذل جهود لحماية مصالحهم وأمنهم».

وأشار إلى أن الوضع الراهن اضطر روسيا لإعادة الأمور إلى مجرياتها الطبيعية، مضيفًا: «خلال السنوات الأخيرة، لم يرغب الغرب بغطرسته الدخول في أية نقاشات جدية، الأمر لا يتناسب مع مصالح أي دولة في العالم، نحن جاهزون لإجراء حوار صريح، وليس الحوار بناء على القواعد المزيفة الغربية التي يطرحونها الآن».