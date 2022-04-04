التعاون الإسلامي تدين تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها تدين بشدة تصاعد الاعتداءات والجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة، حيث تتواصل الانتهاكات اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الهمجية ضد المصلين في محيطه وباحاته، وتقييد حرية الوصول إليه.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لحملها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووقف اعتداءاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتوفير الحماية الدولية له.