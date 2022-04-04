البيان الإماراتية: إكسبو 2020 دبي انطلاقة عالمية لمستقبل واعد لكل دول العالم

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن إكسبو 2020 دبي شكّل انطلاقة عالمية لمستقبل واعد ينضح بالفرص لكل دول العالم وفي شتى المجالات، ويعد نموذجاً ملهماً جسّد كل معاني التفرّد والريادة والإبداع الإنساني وأبهر العالم وحاز احترامه وتقديره.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "إكسبو دبي ومستقبل العالم" - أن المعرض العالمي أبرز نجاح قوة الإمارات ومقدرتها على التأثير والحضور الفاعل، بحشد كبار المسؤولين وصناع القرار حول العالم ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مختلف المجالات، بل والخروج بمقترحات وتوصيات تعبّد الطريق نحو عالم أكثر استقراراً ونماءً وازدهاراً.

وأشارت إلى أن ختام الحدث العالمي يعتبر تدشيناً للمزيد من الإنجازات وارتياد آفاق التميّز العالمي، وتحقيق الطموحات واستكشاف الفرص واستشراف المستقبل الذي تمتلك دولة الإمارات أدواته في رحلة صعودها في ارتياد آفاق قمم جديدة تعزّز بها مكانتها بين الأمم.