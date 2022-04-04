فاروق قاسم في دور الرائد رمزي بمسلسل «المشوار»

ظهر الفنان الشاب فاروق قاسم في مسلسل المشوار بدور الرائد رمزي، الذي يشارك في التحقيقات للبحث عن ورد وماهر (دينا الشربيني) و(محمد رمضان)، حيث تمكن من القبض على وجيه (أحمد كمال) للمتاجرة في الآثار، ليخوض مع أحمد مجدي رحلة بحث عن بقيّة المسروقات.

وكان لفاروق قاسم ظهور مميز العام الماضي حيث قدم شخصية الإرهابي فارس في مسلسل الاختيار الجزء الثاني رجال الظل، والتي حازت على إعجاب الجمهور، كما شارك مؤخرًا في العديد من الإعلانات التليفزيونية مع علامات تجارية بارزة مثل شيفروليه وعبور لاند.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، بطولة النجمة دين الشربيني ومحمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وفاروق قاسم مخرج ومونتير وممثل مصري درس المونتاج بالمعهد العالي للسينما، ويمتلك تجربتين في الإخراج السينمائي لفيلمين قصيرين إضافة لقيامه بمونتاج الفيلمين، تخرج من مركز الإبداع الفني قسم التمثيل، اشتهر على السوشيال ميديا عن طريق مشهد تمثيلي قصير ثم كان أول ظهور له بالدراما المصرية من خلال مسلسل "الاختيار ٢- رجال الظل" في دور الإرهابي فارس.