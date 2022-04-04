الصين تجري 26 مليون مسحة كورونا لاحتواء التفشي الجديد في شنجهاي

أرسلت الصين الجيش وآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى شنجهاي؛ للمساعدة في إجراء اختبارات كورونا لجميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونًا.

يأتي ذلك مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وفق شبكة «العربية».

واستيقظ بعض السكان قبل الفجر حتى يجري لهم أفراد الرعاية الصحية الذي يرتدون الزي الأبيض مسحة الحنجرة ضمن اختبار الحمض النووي، واصطف كثيرون في طوابير بملابس النوم على بعد مترين من بعضهم بعضاً من أجل التباعد الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تابعة للقوات المسلحة أن الجيش الصيني أرسل أمس الأحد أكثر من 2000 من العاملين في المجال الطبي من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجيستي المشتركة إلى شنغهاي.

ووصل حتى الآن 38 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية من مقاطعات مثل جيانجسو وتشيجيانج والعاصمة بكين إلى شنجهاي، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، والتي أظهرت وصولهم بالقطار فائق السرعة والطائرات وهم يضعون كمامات ويحملون حقائب سفر.