وزير الإسكان يستعرض مسودة الدليل الإرشادى لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعمارى

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه يتم إعداد الدليل الإرشادي، لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعماري ودعم الهوية البصرية بوضع إطار مرجعي لدعم الهوية البصرية، من خلال أسس ومعايير قابلة للتطبيق، وذلك في إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والتي تهدف لضبط وحوكمة العمران، والارتقاء بمستوى العمران المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدة الجزار مع المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، وفريق العمل المرافق له، وبحضور مسؤولي الوزارة، لاستعراض مسودة الدليل الإرشادي لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعماري ودعم الهوية البصرية والذي تم إعداده من خلال الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، وسيتم عرضه على إحدى اللجان الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تمهيداً لعرضه على المجلس لاعتماده.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن دلائل أسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعماري ودعم الهوية البصرية، حيث تم التأكيد على أن مصر غنية بأنماط عمرانية متنوعة، ولكل منطقة هويتها المتميزة التي تكونت عبر السنين نتيجة عوامل كثيرة (الظروف الطبيعية والمناخية – النشاط الاقتصادي – العادات والتقاليد – الموارد الطبيعية والمنتجات)، لكن غياب رؤية جامعة لعناصر الهوية لكل منطقة، أدى إلى تشوه بصري لكثير من الأماكن، وطمس الهوية البصرية، ولذا يهدف هذا الدليل الإرشادي إلى إحياء الهوية البصرية والطابع العمراني.



