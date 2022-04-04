حمادة هلال يصطدم بالجن خلال حل لغز حلمه في الحلقة الثالثة من «المداح 2»

انطلقت الحلقة الثالثة من مسلسل "المداح2"، بمواجهة الفنان حمادة هلال "صابر"، بالفنان أحمد عبدالعزيز "الشيخ عبدالرحمن" الذي يرشده لطريق حل لغز الحلم الذي يطارده.

ويتوجه "صابر" لأحد القرى، ويلتقي بالفنانة ولاء الشريف "جميله" وخلال حديثهما يلتقي بالفتاة التي كانت معه في الحلم وكانت مكبلة اليدين، وهي تحاول الهرب من أهلها وتستنجد به، لكن "جميله" تمنعه.

ويطلب "صابر" مع "جميلة" ان يلتقي بشقيق الفتاة من أجل مساعدتها، لكن شقيقها يرفض في البداية لكن "صابر" يتمسك بالأمل وينجح في إقناعه، بأن شقيقته تعرضت لسحر أسود من أشقائها.

وتقرر الفنانة دنيا عبدالعزيز "منال" الذهاب لأحد الشيوخ من أجل الإنجاب بعدما تعرضت للإجهاض مرتين، ويحاول إقناعها بأنه مبروك وسيساعدها.

وتنتهي الحلقة بمقابلة "صابر" بالفتاة "بدور" ويحاول أن يساعدها لكن تظهر أمامه الفنانة سهر الصايغ التي تقوم بدور جن يظهر لصابر وتمنعه من مساعدة "بدور".