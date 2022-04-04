علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تأهل فريقه لدور الـ8 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الهلال السوداني في آخر جولات مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لعبنا مباراة صعبة أمام فريق كبير، لاعبو الهلال قاتلوا خلال اللقاء وشاهدنا اختلاف وتطور مستواهم عن مواجهة الذهاب في السودان».

وأضاف: «التركيز كان أمرا مهما في مثل هذه المباريات، الخطأ سيغير مسار المباراة، الأداء كان أفضل في الشوط الثاني، وكان بإمكان اللاعبين أحراز عدد أكبر من الأهداف، بعد التوتر الذي ظهر في الشوط الأول وشاهدناه في التمريرات التي لم تسير بالشكل الأفضل».

وشدد: «الثلاثي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد قدموا مباراة جيدة دفاعيا، ونجحوا في مساعدة محمد الشناوي وإراحته بعد استقبال فرصة كثيرة».

وأتم: «كنا نعلم أن تذبذب المستوى سيظهر في دور المجموعات، هذا أمر وارد، ولكن طبيعي أن نرى وجها آخر للفريق في الأدوار المقبلة بشكل أفضل من ذلك، والمهم بالنسبة لنا النهايات، البدايات ليست أهم من كيف نتأهل».