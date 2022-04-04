ثمنت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، الدعم الأمريكي المتواصل لبلادها خاصة بمجالات الدفاع الوطني والمشروعات التنموية، مؤكدة حرص بلادها على مزيد من تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

وأعربت بودن - خلال لقائها، اليوم الاثنين، بقصر القصبة مع السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله - عن تقديرها للجهود التي بذلها خلال فترة عمله بتونس من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي دونالد بلوم، امتنانه للدعم الذي قدمته السلطات التونسية خلال فترة عمله، وهو ما مكنه من أداء مهامه في أفضل الظروف.

وأوضح استعداد الجانب الأمريكي مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي وإنجاح تجربتها الديمقراطية في المقام الأوّل، فضلا عن مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.