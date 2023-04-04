وزير إسرائيلي يتهم مُحافظ البنك المركزي الإسرائيلي بتخريب الاقتصاد والانحياز للنخبة

اتهم وزير المهجر الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي (بنك إسرائيل) أمير يارون، بتخريب الاقتصاد، عبر انتقاده لخطة الحكومة لما يُسمى بـ "الإصلاح القضائي"، والذي تراه شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي إنقلابا على القضاء.

ونسبت إذاعة "كان" الرسمية الإسرائيلية إلى شيكلي المُنتمي لحزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه لم يعلق أبدًا على سياسات يارون النقدية -بما في ذلك رفع سعر الفائدة أمس الإثنين- ولكن انتقاده له جاء لمُعارضته للإصلاح القضائي، مشيرا إلى أن انتقادات يارون سياسية أكثر منها اقتصادية، وهو يخدم "النخب" وليس مواطني إسرائيل.

وتابع أن الاقتصاد خرب بعد أن ذهب محافظ بنك إسرائيل إلى شبكة أجنبية وقدم توقعات مُظلمة بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، جراء الإصلاح القضائي. وجمد نتنياهو تشريعات الإصلاح القضائي، بعد احتجاجات شعبية عارمة، ازدادت بعد أن أعلن مطلع الأسبوع الماضي إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

والمفترض أن يتم تجميد التشريعات حتى تتوصل الحكومة والمعارضة إلى "حل وسط" بشأنها خلال عطلة الكنيست.

وكان نتنياهو يأمل أن يسهم قراره بتجميد التشريعات القضائية في إحداث حالة من الهدوء في الشارع الإسرائيلي، لكن رد الشارع جاء عكس توقعاته إذ تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إسرائيل ضده، وكان بإمكان المراسلين الميدانيين سماع هتافات تطالبه بالرحيل.