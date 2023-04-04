ارتفع سعر زيت النخيل إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مثلما ارتفعت أسعار النفط الخام وزيت فول الصويا المنافس، مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الإنتاج في أكبر منتجي الزيوت في إندونيسيا وماليزيا، خاصة خلال موسم الأعياد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن العقود الآجلة في كوالالمبور ارتفعت بنسبة 1.6%، لتقترب من مستوى 4000 رينجت.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته في عام بعد أن أعلنت أوبك بلس خفضا كبيرا وغير متوقع للإنتاج، وهي خطوة قد تزيد من جاذبية وقود الديزل الحيوي من زيت النخيل.

وقال جناناسيكار ثياجاراجان، رئيس استراتيجيات التداول والتحوط في كاليسواري إنتركونتيننتال، إن ارتفاع أسعار زيت النخيل يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بعد خفض أوبك الإنتاج، وكذلك ارتفاع أسعار زيت فول الصويا بعد بيانات عن زراعة فول الصويا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وارتفع زيت فول الصويا لليوم الثالث في شيكاغو، بعد أن أظهرت أول توقعات من وزارة الزراعة الأمريكية لهذا الموسم أن المزارعين الأمريكيين سوف يزرعون مساحات أقل من فول الصويا مما كان متوقعا.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقييد إمدادات زيت فول الصويا وتوجيه الطلب على الغذاء والوقود إلى زيت النخيل.

وبينما تكافح أسواق زيت الطعام مع بطء الطلب، فإن المخاوف المستمرة بشأن ضعف الإنتاج في إندونيسيا وماليزيا، أكبر منتجي الزيوت، خاصة خلال موسم الأعياد، يمكن أن يبقي على دعم أسعار النخيل.

وعادة ما يتباطأ الحصاد خلال شهر رمضان، وكذلك خلال عيد الفطر حيث يذهب عمال المزارع لقضاء عطلة الأعياد.