رابطة الأندية تعلن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا المؤجلة

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حددت رابطة الأندية المحترفة، إقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالاسبوع الـ19 من منافسات الدوري الممتاز يوم 26 من شهر أبريل الجاري.

وتقام المباراة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وتأجل إقامة المباراة في موعدها السابق، بسبب مشاركة الزمالك الإفريقية بدوري الأبطال.

وودع الزمالك البطولة القارية بعد فشله في التأهل من دور المجموعات، تاركا بطاقة التأهل من مجموعته لصالح الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، مباراة قوية أمام المصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز.