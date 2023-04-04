تثيبت سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بنك الاحتياط (البنك المركزي) الأسترالي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوياته الحالية دون تغيير، بعد سلسلة زيادات كبيرة خلال الشهور الماضية.

وقرر البنك استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 3.6% بعد عشر زيادات متتالية، بهدف كبح جماح التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، إن تثبيت الفائدة يسمح للبنك المركزي بتقييم آثار الزيادات السابقة مع استمرار غموض النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأضاف لوي أن مشكلات النظام المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا مؤخرا أدت إلى تذبذب أسواق المال وإعادة تقييم آفاق أسعار الفائدة في العالم.

كما جاء تثبيت أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة الأربعاء الماضي تراجع معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي نتيجة انخفاض معدل ارتفاع أسعار الوقود والمساكن، مما يضيف دليلا جديدا على أن الأسوأ في أزمة التضخم بأستراليا قد مر.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا سنويا خلال فبراير بنسبة 6.8% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 7.2% بعد ارتفاعه في يناير الماضي بنسبة 7.4%.

يذكر أن معدل التضخم 6.8% هو الأقل منذ يونيو من العام الماضي.