تشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن حريق مزارع النخيل بسيوة

قال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم تشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن حريق مزارع النخيل، بمنطقة أم عبيدة طريق عين كليوباترا أغورمي، كذلك تواصل النيابة العامة التحقيقات للتوصل إلى أسباب وملابسات الحريق.

كانت واحة سيوة، قد شهدت بعد ظهر أمس الاثنين، اندلاع حريق بمساحة 20 فدانا تقريبا بأماكن متفرقة، حيث اشتعلت النيران بمساحة تقدر بحوالي 9 أفدنة، وساعد في انتشارها سرعة الرياح.

وأوضح بكر أنه تم الانتهاء من إطفاء الحريق بالتعاون مع القوات المسلحة، والحماية المدنية، وبمشاركة أهالي سيوة، حيث تم الدفع بـ4 سيارات حماية مدنية، وسيارتين من القوات المسلحة بسيوة.