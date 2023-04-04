سفير مصر بالكويت: الأخوة والمساواة هدف لتحقيق النهوض بالأوطان في جميع المجالات

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن الأخوة والمساواة وعدم التمييز هو هدف سامي تحث عليه جميع الأديان والشرائع ويؤدي إلى النهوض بالأوطان في جميع المجالات.

وتقدم شلتوت - خلال الاحتفالية التي نظمتها الكنيسة المصرية بالكويت مساء اليوم الاثنين، بمناسبة شهررمضان المبارك تحت عنوان غبقة المحبة

- بخالص التحية والتبريكات إلى شعب الكويت قيادة حكومة وشعبا بمناسبة شهر رمضان الكريم داعيا المولي عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم للكويت تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وأضاف قائلا " إن الألفة والمحبة التي نشهدها الليلة في (غبقة المحبة) رمضان 2023 والتي تحرص على اقامتها الكنيسة القبطية بدولة الكويت إنما هي صورة من صور تلاحم المصريين وترابطهم في اطار المواطنة والاخوة التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتابع شلتوت " وحرصنا اليوم على التواجد يعبر عن الأخوة الصادقة وتلاقي المصريين باختلاف الوانهم وهو نموذج حي نصدره للعالم كلة ليؤكد أن المصريين يد واحدة على مر الزمان يتفانوا في حب مصر وخدمة الوطن .

واستطرد قائلا " أيضا جمعنا اليوم يأتي بعد العاشر من رمضان ذكرى يوم العزة والكرامة الذي ظهر فيه التلاحم بين أبناء الكويت ومصر ودمجـت دماء العرب مسلمين واقباط دفاعا عن الوطن في حرب 73 .

وأضاف أن هذا الجمع هو دلالة واشارة للتلاحم لكل أحبائنا في الخارج ويكفي أن نعلم أن الكنيسة القبطية بالكويت هي أول كنيسة تقام خارج مصر عام 1962 وهذا تعبيرا بدلالة خاصة ان دولة الكويت لها من المكانة الكبرى داخل مصر .

ومن جانبه أكد القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية بالكويت أن مصر والكويت دائما ما يشتركان على المحبة والتسامح وأن الدعوة لهما دائما ما تستلهم البشرية كلها لقيم التضحية والعطاء والولاء، وهي في مجملها قيم تساهم في تماسك مجتمعاتنا ووحدتها وتعزز من عوامل التنمية والنهضة والتقدم المستقبلية.

ونقل راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت إلى قيادة الكويت وشعبها تهاني البابا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتمنياته للكويت وشعبها بمزيد من الاستقرار وأن تظل دوماً وطنا للمحبة وحضنا للسلام.

شهد الإحتفالية الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، ولفيف من سفراءالدول العربية والأجنبية وأعضاءالسفارة المصرية وممثلي الجالية المصرية بالكويت والقيادات التنفيذية بدولة الكويت .



