سان جيرمان يستقر على رحيل ميسي

يقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن باريس سان جيرمان الفترة المقبلة وفض الشراكة مع الثنائي نيمار ومبابي، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وفقًا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الوضع الداخلي في باريس سان جيرمان لم يعودوا يرغبون في ثلاثية مبابي وميسي ونيمار، يجب أن يغادر أحد الثلاثة فريق العاصمة الفرنسية الموسم المقبل.

أضافت الإذاعة الفرنسية الشهيرة أنه وفقًا لمعلوماتها إنه ليونيل ميسي من سيغادر ما لم يتغير الوضع.. سيغادر الأرجنتيني باريس سان جيرمان.

وكثرت التكهنات حول وجهة ميسي المقبلة، حيث ينتهي تعاقد البرغوث مع سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2023، وعلى الرغم من وجود بند تمديد لموسم إضافي، إلا أن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق جتى الوقت الحالي.

وتتعدد العروض أمام ميسي سواء بالعودة مجددًا لبرشلونة أو الانتقال للدوري الأمريكي أو الرضوخ للمغريات المادية التي تعرض عليه في السعودية والانتقال للهلال السعودي على خطى رونالدو.

