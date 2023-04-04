 اختراق المواقع الإلكترونية لجامعات كبرى في إسرائيل.. والقراصنة: هجومنا الرئيسي في 7 أبريل - بوابة الشروق
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اختراق المواقع الإلكترونية لجامعات كبرى في إسرائيل.. والقراصنة: هجومنا الرئيسي في 7 أبريل

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 12:28 م

تعرضت مواقع إلكترونية خاصة بالعديد من الجامعات الكبرى في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لهجوم من جانب جماعة من القراصنة، يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول"، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

ومن بين المواقع الإلكترونية التي صارت غير متاحة للتصفح، تلك الخاصة بجامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، وجامعة بن جوريون في النقب، وجامعة حيفا، ومعهد وايزمان للعلوم، والجامعة المفتوحة في إسرائيل، وجامعة رايشمان.

ونشرت جماعة القراصنة بيانا على حسابها على تطبيق "تليجرام"، أوردت فيه المواقع الإلكترونية التي هاجمتها. وجاء في البيان: "البنية التحتية: الجامعات - تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين".

كما أضافت الجماعة أن هذا لم يكن هجومها الرئيسي، مضيفة أنه سيقع في السابع من أبريل.


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