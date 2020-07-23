حذر ساسة ومشرعون ينتمون للحزب الجمهوري من أن لائحة الاتهام غير المسبوقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشكل سابقة خطيرة تنذر بملاحقات سياسية مستقبلية تضع الولايات المتحدة على "منحدر زلق" محفوف بالمخاطر، ملمحين لإمكانية ملاحقة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر قضائيا وذلك بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقارن بعض الجمهوريين اتهام ترامب في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بمحاكمة مجلس النواب للرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في عام 1998 بتهم تتعلق بعلاقته مع مونيكا لوينسكي المتدربة في البيت الأبيض، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأعلنت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن برئاسة المدعي العام ألفين براج، الخميس الماضي، توجيه لائحة اتهام لترامب بشأن دفعه 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها عن علاقة غرامية معه.

وتوقع الجمهوريون أن توجيه الاتهام إلى ترامب سيجعل الرؤساء الأمريكيين السابقين في المستقبل وغيرهم من الشخصيات السياسية أكثر عرضة لمحاكمات "ذات دوافع سياسية".

وعارض الديمقراطيون تلك الآراء، مؤكدين عدم وجود أي شخص فوق القانون، بغض النظر عما إذا كان قد تولى رئاسة الولايات المتحدة.

وأوضحت "ذا هيل"، أن بعض الديمقراطيين لم يشعروا بسعادة غامرة لسماع أن براج سيكون أول مدع عام يوجه الاتهام إلى ترامب.

واعتبر فين ويبر، وهو خبير استراتيجي جمهوري، أن ما يحدث سابقة مروعة للبلاد وللحزب الجمهوري وللنظام السياسي في أمريكا، وبمجرد أن يبدأ هذا المسار، لا توجد طريقة لإيقافه.

وتابع ويبر: "سنشهد محاكمات سياسية، بعضها لأسباب جديرة بالتقدير، وبعضها ليس كذلك، لكن كل هذا يضر بأمريكا والعملية السياسية فيها".

ومضى قائلا: "بمجرد الانتهاء من هذه السابقة، سنجد أشخاصا في جميع أنحاء البلاد يضعون أسبابا للانخراط في الملاحقات السياسية"، ذاكرا أن بعض الجمهوريين يتحدثون عن إمكانية توجيه اتهامات ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن أوابنه هانتر بعد مغادرته البيت الأبيض، في إشارة إلى تعاملات هانتر بايدن التجارية في أوكرانيا والصين.

واعتبر بعض المشرعين الجمهوريين الحاليين والسابقين أن لائحة اتهام ترامب "ذات دوافع سياسية" فقط لا غير.

واعتبر السيناتور جوش هاولي، أن "هذه التهم لا تتعلق بتطبيق القانون، فالديمقراطيين يتظاهرون بذلك، وإذا هددتهم، سوف يدمرونك"، على حد تعبيره.

وقال السيناتور الجمهوري السابق، جود جريج، إنه "من الخطير للغاية على ديمقراطيتنا توجيه الاتهام إلى رئيس سابق ما لم يكن هناك انتهاك لا لبس فيه يمثل جريمة كبيرة للغاية".