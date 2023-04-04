أبو الغيط يقترح تنظيم ورش عمل حول التسويق والترويج للمنتج الثقافي العربي الصيني

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والسياحة الصيني، هيو هيبينج، وذلك على هامش زيارته لمصر لعقد المعرض الفني المشترك العربي الصيني، والذي تم افتتاحه أمس.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط رحب بالوزير الصيني والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الجانبين العربي والصيني في شتى المجالات، خاصة التعاون في مجال الثقافة.

واقترح الأمين العام تنظيم ورش عمل مشتركة حول التسويق والترويج للمنتج الثقافي العربي الصيني، وكذلك الترجمة المتبادلة للكتب العربية والصينية ونشرها بما يسهل على مواطني الجانبين للتعرف على ثقافة الآخر.

وأشار أبو الغيط إلى أهمية زيادة عدد الزيارات المتبادلة للفنانين والمبدعين العرب والصينيين من أجل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الجديدة في مجال الصناعات الثقافية، فضلاً عن بناء قدرات المعنيين في الدول العربية.

من جانبه، تطرق الوزير الصيني إلى القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت في ديسمبر الماضي، وشدد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها، ومن بينها الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الثقافي والحوار بين الحضارات.

كما أكد أهمية التعاون في تنظيم ورشة العمل التي اقترحها الأمين العام حول تسويق المنتجات الثقافية العربية الصينية.