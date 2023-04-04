باكستان تدفع من أجل تخصيص مقاعد إضافية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي

أكدت باكستان، التي تعارض بشدة زيادة عدد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، دعوتها مجددا لضمان التمثيل العادل في الهيئة الأممية التي تضم 15 عضوا بزيادة أعضاء منتخبين، غير دائمين، حتى تصبح أكثر ديمقراطية وفعالية، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن السفير عامر خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، قوله للمندوبين لدى استئناف المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن، والتي كانت توقفت في الماضي، اليوم الثلاثاء، إنه "من الواضح من المناقشات التي أجريت حتى الآن، أن هناك أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء حول فكرة توسيع المقاعد في فئة غير الدائمين".

يشار إلى أن المفاوضات الشاملة لإصلاح مجلس الأمن بدأت بالجمعية العامة في فبراير 2009 بشأن خمسة مجالات رئيسية، هي فئات العضوية، وحق النقض "الفيتو" والتمثيل الإقليمي وحجم مجلس الأمن الموسع وأساليب عمل المجلس وعلاقته مع الجمعية العامة.

ولم يتحقق أي تقدم على مسار إعادة هيكلة مجلس الأمن، حيث تواصل بلدان مجموعة الأربع ، الهند والبرازيل وألمانيا واليابان، الضغط من أجل الحصول على مقاعد دائمة في المجلس، بينما تعارض مجموعة الاتحاد من أجل الإجماع بقيادة إيطاليا وباكستان إضافة أي أعضاء دائمين.

وكحل وسط، اقترحت المجموعة الأخيرة (نادي القهوة) فئة جديدة من الأعضاء -غير دائمين- تتمتع بالعضوية لفترة أطول من حيث المدة مع إمكانية إعادة انتخابهم.

ويضم مجلس الأمن حاليا خمسة أعضاء دائمي العضوية، هم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، و10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين.