برلين تدرس التخلي عن تركيب نظام حماية ذاتية في الطائرات الحكومية الجديدة لارتفاع التكلفة

تدرس وزارة الدفاع الألمانية التخلي عن تركيب نظام حماية ذاتية مضاد للهجمات في الطائرات الحكومية الجديدة طراز ايه350 بسبب ارتفاع التكلفة وطول فترات التركيب.

وقالت الوزارة في برلين اليوم الاثنين، إن مثل هذا النظام ليس متوافرا في السوق في الوقت الراهن، ويتطلب تطويره قدرا كبيرا من التكاليف والوقت.

في الوقت نفسه، قالت الوزارة إن التركيب يبدو ممكنا من الناحية التقنية من حيث المبدأ، لكنها قالت إن هذا التركيب سيتكلف مئات ملايين اليورو وسيستغرق عدة شهور لكل طائرة، الأمر الذي سيقيد توافر هذه الطائرات بقوة.

وذكرت الوزارة أنه يجري حاليا استطلاع بين المستخدمين الرئيسيين وهم رئيس الدولة والمستشار ووزيرة الخارجية مع اقتراح بالاستغناء عن مثل هذا التجهيز، وقالت إن من الممكن استخدام الناقلات العسكرية المحمية بشكل جيد جدا "ايه400 إم" للرحلات الجوية في مناطق العمليات ومناطق الخطر.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم تحليل الإجابات وتقييمها بشكل مشترك مع مفتش (قائد) القوات الجوية، وقالت إن الهدف من ذلك هو مراعاة توافر الأسطول ومراعاة مستخدمي الطائرات وحماية أعضاء الحكومة الألمانية على أفضل نحو ممكن. وقال متحدث باسم الوزارة إنه يجب موازنة كل المصالح، مصالح الحماية للمسافرين وكذلك مصالح الميزانية.

يذكر أن الطائرة "ايه 400 إم" تحتوي على نظام أمني يطلق أجساما خداعية من أجل إبعاد الصواريخ القادمة الموجهة بالرادار والتي تبحث عن الحرارة.

كانت الهيئة المسؤولة عن الطائرات الحكومية والتابعة لوزارة الدفاع طلبت ثلاث طائرات طراز ايه 350، منها طائرتان تقومان بالفعل بنقل الرئيس والمستشار وأعضاء آخرين في الحكومة.

ويبلغ طول هذه الطائرة 67 مترا وتسير بسرعة 960 كيلومتر في الساعة ولها القدرة على التحليق على ارتفاع يزيد عن 13 ألف متر، وتستطيع أن تصل إلى أي هدف في العالم بشكل مباشر وبدون توقف (ترانزيت)، ما يعني أنها معدة بالأسس لرحلات المسافات البعيدة.

وكان كل من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس توجها بهذه الطائرة إلى البرازيل في هذا العام.