الاتحاد الدولي للسلة يختار آية خالد للتحكيم بمونديال الآنسات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختار مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" الحكمة المصرية آية خالد للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للآنسات المقرر إقامتها خلال الفترة من من 15 وحتى 23 يوليو 2023 في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر، أن يشارك منتخبنا الوطني في البطولة بالمجموعة الرابعة رفقة "كندا - الصين - التشيك".

فيما جاءت باقي نتائج المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: "إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا - فرنسا".



المجموعة الثانية: "أمريكا - ألمانيا - مالي - تايوان".

المجموعة الثالثة: "البرازيل - إيطاليا - اليابان - ليتوانيا".

وصعد شابات الفراعنة لنهائيات المونديال عقب الحصول على وصافة بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بمدغشقر أغسطس من العام الماضي بعد الخسارة أمام عمالقة مالي بنتيجة 54-86.