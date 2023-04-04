محافظ كفر الشيخ: وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 3000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول 3 أطنان لحوم صكوك الإطعام، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، خصيصًا في شهر رمضان المبارك.

وأكد أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.