هولندا: أعمال الصيانة على خط القطار حيث وقع حادث التصادم كان مخطط لها

أسفر حادث قطار مدمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على خط سكة حديد مزدحم يخضع للصيانة بالقرب من لاهاي، عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين، وإصابة الهولنديين بالصدمة.

ووصف رئيس شركة السكك الحديدية "بروريل" جون فوبين الحادث بأنه "يوم أسود للسكك الحديدية".

وشعر ملك هولندا ويليم ألكساندر بالصدمة من مدى الدمار الذي خلفه الحادث عندما زار موقع الحادث.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في أول رد فعل له على الحادث، إنه "حادث قطار مروع".

وقال روته، عبر تويتر، "خواطري مع الأقارب وجميع الضحايا. أتمنى لهم الكثير من القوة".

ويجري المدعي العام وخبراء من الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث، لكن من غير الواضح حتى الآن السبب وراء وقوع الحادث بالقرب من قرية فورشوتن الهولندية، على بعد نحو 15 كيلومترا من لاهاي.

ما هو واضح هو أنه في وقت وقوع الحادث، كانت أعمال الصيانة تجري على القضبان على هذا الخط المزدحم للغاية بين أمستردام ولاهاي. كان القتيل أحد عمال البناء.

وقال فوبين إن "أعمال الصيانة كانت مقررة".

وأضاف فوبين إن العمل كان جاريا على اثنين من المسارات الأربعة، ولم يكن من المفترض أن تسير عليهما قطارات.

واصطدم قطار الركاب بين المدن الذى كان يقل 50 راكبا برافعة بناء وخرج عن السكة وانحرف إلى أحد الحقول.

وقالت السكك الحديدية إن مقصورة السائق تحطمت تماما وتم نقل السائق الى المستشفى مصابا بكسور في العظام.

واستيقظ سكان القرية الهولندية من نومهم نحو الساعة 3:25 صباحا (0125 بتوقيت جرينتش).

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويا قويا ورأوا ومضات من الضوء.

وقالت امرأة، لمحطة إذاعية هولندية، "اهتز المنزل، مثل الزلزال".

وفي الخارج رأى شهود عيان حالة من الفوضى. وخرج قطار الركاب بين المدن عن مساره، وانقلبت عربتان، وكان الركاب يتسلقون للخروج من القطار، وبعضهم يصرخون طالبين النجدة وأصيب الكثير من الأشخاص.

وقدم السكان المحليون العون قدر استطاعتهم، حيث اصطحبوا الناس إلى منازلهم، ووفروا لهم الإسعافات الأولية والمشروبات والدفء.

وقال الطالب أنور أكروح لمحطة "إن أو إس" التلفزيونية "كان كل شيء مظلما. والشرر هو كل ما يمكن أن تراه. وكنت أسمع صراخا".

وفي مقطع فيديو قام بالتقاطه الطالب وهو في القطار بعد وقت قصير من الاصطدام، يمكن رؤية الناس وهم يغادرون القطار في حالة ذعر.

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء ومروحية إلى موقع الحادث، وتم نقل 19 راكبا إلى المستشفيات القريبة، ومنها "مستشفى الكوارث" الذي تم إقامته على وجه السرعة في مستشفى أوتريخت الجامعي على بعد 60 كيلومترا من موقع الحادث.