نشطاء مناخ يوقفون حركة المرور على جسر كولبراند في مدينة هامبورج الألمانية

أوقف العديد من نشطاء المناخ اليوم الثلاثاء حركة المرور على جسر كولبراند في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وأفادت البيانات الصادرة من الشرطة بقيام عدة أشخاص بلصق أنفسهم في نهر الطريق.

من جانبها، أعلنت مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ أن نشطاء آخرين قاموا خلف الأشخاص الذين لصقوا أنفسهم بإفراغ حصى من شاحنة على نهر الطريق الأمر الذي أدى إلى وقف حركة المرور في الاتجاهين في أهم خط مواصلات عبر ميناء هامبورج.

كان نشطاء من "الجيل الأخير" قاموا في الثالث والعشرين من مارس الماضي بعرقلة حركة السير فوق هذا الجسر حيث لصقوا أنفسهم في نهر الطريق عبر خرسانة سريعة الشك.