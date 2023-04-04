تنطلق بعد ساعات قليلة جلسة محاكمة تاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غير شرعية جمعت بينهما قبل سنوات.



نستعرض خلال النقاط التالية الجدول الزمني لتلك المحاكمة غير المسبوقة:



* تبدأ الجلسة في تمام الساعة 2.15 ظهرا بتوقيت نيويورك (8.15 مساء بتوقيت القاهرة) في محكمة مانهاتن.



* سيتم أخذ بصمات ترامب وتصويره على الأرجح كإجراء قانوني متبع في تلك الحالة، لكن محاميه قال إنه لن يتم وضعه في "الكلابشات".



* من المتوقع السماح لعشرات المراسلين بالدخول إلى القاعة لمشاهدة الحدث غير المسبوق.



* عدد قليل من المصورين سيسمح لهم بالتقاط الصور داخل القاعة، وفقا لقاضي المحكمة خوان ميرشان.



* لن يُسمح بكاميرات القنوات التلفزيونية وأجهزة إلكترونية "لابتوب" في قاعة المحكمة.



* من المتوقع أن يدفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم المرتبطة بتورطه في مخطط لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة جمعت بينهما.



* بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق من المرجح السماح له بالعودة إلى منزله في ولاية فلوريدا.



* من المقرر أن يلقي ترامب كلمة من منتجعه الخاص بمارلاجو.