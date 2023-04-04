اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ترامب واحتجازه لدى الشرطة رسميا

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مكتب المدعي العام في مدينة مانهاتن بنيويورك، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.

وذكرت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من إجراءات الاعتقال وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة، مضيفة أن ذلك "مشهد من المتوقع أن يكون سريعا وروتينيا ولكنه يمثل لحظة تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة".

وأشارت القناة إلى أنه من غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد اعتقاله، حيث سيظل تحت حماية قوات إنفاذ القانون المستمرة.