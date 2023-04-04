أستراليا تحظر تيك توك على الأجهزة الصادرة عن الحكومة

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أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء أنها حذت حذو دول غربية أخرى وحظرت تطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك" من أجهزة المشرعين بسبب مخاوف أمنية.

وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن القرار اتخذ بناء على نصيحة من خبراء الاستخبارات والأمن.

وأضاف: "سيدخل التوجيه حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن عمليا". وسينطبق الحظر على جميع الأجهزة الصادرة عن إدارات ووكالات الكومنولث".

وقال دريفوس: "لن يتم منح الإعفاءات إلا على أساس كل حالة على حدة وفي ظل وجود إجراءات تخفيف أمنية مناسبة".

وتم بالفعل حظر "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، على الأجهزة الصادرة عن الحكومة في كندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة ، وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

ويضم التطبيق أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ويستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يثير مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لنشر النفوذ. وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.