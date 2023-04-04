نفت الفنانة يسرا اللوزي، وقوع خلاف بينها وبين الفنانة سمية الخشاب خلال تصوير مسلسل «الحلال»، لافتة إلى انها المرة الأولى التي تسمع فيها عن هذا الأمر.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء: «لم تحدث خلافات أو مشكلات إطلاقًا، لو في خلافات كنا هنعرف».

وعن حذف مشاهد لها في المسلسل، ذكرت أنها لا تراجع مشاهدها حتى تؤكد أو تنفي الأمر، مشيرة إلى أنها لم تشاهد المسلسل كاملًا حتى الآن.

وأكملت: «ممكن مشاهد اتحذفت وأنا مش واخدة بالي، أنا مش واقفة بالورقة والقلم وبراجع كل شوت، أنا أصلا مشفتش المسلسل كله لحد النهاردة»، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن حذف المشاهد ليس بالضرورة أمرًا سيئًا؛ لأن المخرج والمونتير يحتاجان في بعض الأحيان للحذف من أجل ضبط زمن الحلقة، مؤكدة أنه موقف يتعرض له كل الفنانين في العالم.

واستطردت: «مبقعدش أراجع، المخرج له رؤية والمونتير، أنا قدمت دوري وفي الآخر المنطقة دي لا تخصني، لو اتشال لي مشاهد أنا فعلا معرفش، ده أمر وارد يحصل لأي حد».